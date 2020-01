Ortoosimüügipunkt kolis haiglast Aurigasse

"Kuigi meie põhiline tegevusvaldkond on seotud nägemise ja prillidega, on inimesed juba harjunud, et saavad meilt traumade ja kergemate spordivigastuste korral ortoose osta. Vajadusel saame tellida ka spetsiifilisemaid meditsiinilisi abivahendeid ja ortopeedilisi jalanõusid," ütles PereOptika juhataja Reeli Sild, lisades, et firmal on ortopeedia valdkonnas pikaajaline kogemus ning leping haigekassaga, mistõttu digiretseptiga saab hädaline ka soodsama hinna.