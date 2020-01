Kuressaarde lisandub parkimiskeelu märke

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhi Mikk Tuisu sõnul on probleem selles, et liiklejad ei järgi linna sissesõidul olevat parkimise keeluala märki. See ütleb, et parkida võib ainult selleks ettenähtud kohtades. “Kuna inimesed ei taha seda millegipärast järgida, siis paigaldame lisaks problemaatilisematesse kohtadesse lähipäevil parkimiskeelu märgid,” ütles Tuisk.