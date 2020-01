SEB kontorivõrgu juht Indrek Lass põhjendas otsust sellega, et pangateenuste kasutamine on aja jooksul muutunud – kliendid käivad pangakontoris peamiselt rahaasjades nõu saamas ja lepinguid sõlmimas. "Igapäevased tehingud ja suur osa tootelepingutest sõlmitakse kontorisse tulemata internetipangas või mobiili vahendusel," märkis Lass. Seega on kontori külastatavus kahanenud aastaga kolmandiku võrra.