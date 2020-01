KEK-i maja äripinnad täituvad riburada uute rentnikega

KEK-i maja omanik Helle Susi: "Naljatamisi võiks öelda, et oleme endale seatud esimese viisaastakuplaani täitnud kahe aastaga." FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Umbes pool maja sisemusest on praeguseks renoveeritud, nii et naljatamisi võiks öelda, et oleme endale seatud esimese viisaastakuplaani täitnud kahe aastaga," sõnas majaomanik Helle Susi. Samas tunnistas ettevõtja, et maja on siiski väga suur ja palju on veel teha. "Aga kui n-ö südameoperatsioon on meil õnnestunud – ja seda võib praeguseks juba kindlalt väita –, siis ju saab talle ka kosmeetika kunagi tehtud!" on Susi optimistlik.

Majas tegutseb praeguseks 14 rentnikku: esimese korruse pikk majapool ja fuajee on sisuliselt välja renditud või broneeritud. Edasi kavatseb Susi laieneda büroopindadega kolmandale korrusele, mis on juba ka tervenisti renoveeritud.

Suusõnalised lepped

"Juhul kui oleks suurem asutus, kes on huvitatud umbes 200–250 m² suurusest tubadega büroopinnast, siis tervitame rõõmuga," kinnitas majaomanik. Susi sõnul ei tee ta rentnikega isegi lepinguid, et vaba tahet mitte piirata. "Tasutud arved ja üks kuu etteteatamistähtaega on ainsad suusõnalised kokkulepped ning kõik toimib kenasti," tõdes ta.

Üks kõige värskemaid rentnikke majas on Soomest Saaremaale naasnud Siret Kaljumaa, kes täpselt kuu aja pärast avab seal ilusalongi KEK Beauty. "Sireti tulek oli vahva," rääkis Helle Susi. "Tuli Soomest kohale ja ütles, et otsib ammu põhjust perega kodumaale naasta."

Siret tegi majale ringi peale ja leidis, et see on veel ägedam, kui fotodelt tundus. "Läks poodi ja ostis 100 ruutmeetrit parketti. Otsus sündis 20 minutiga," naeris Susi. "Äärmiselt tegus ja tubli noor inimene, suurim rõõm on teda meie rõõmsas ja koostööhõngulises majas tervitada."

Oma ilusalongis juuksurina tööle asuv Siret Kaljumaa tunnistas, et äripinda ei olnud Kuressaares raske leida. "Võtsin KEK-i omanikuga ühendust ja enam-vähem 10 minutit ruume üle vaadanud, oli mul selge, et siia salong tulebki. Sisetunne ütles, et võta," lausus Kaljumaa.

Parasjagu salongiruume sisseseadev ettevõtja tõdes, et nüüd, juba kohapeal asjatades näeb ta, kui tegusad inimesed ja firmad KEK-i rentnikeks on. See loovat ühtekuuluvustunde ja tahtmise tegutseda. "Kui linnas pole parkimisega väga kiita, siis meil seda probleemi ei ole. Autoga saab otse treppi."

Juba staažikas tegija

Personal on KEK-is peagi avataval ilusalongil osaliselt leitud. "Samasugused entusiastid kui ma ise. Meie motivatsioon ja tegutsemistahe on kõigil samasugune," kinnitas ta.

Siret Kaljumaa lõpetas 20 aastat tagasi Tallinnas Kristiine teeninduskoolis juuksurierialal ja kolis kohe pärast kooli lõppu Soome, kuna sai sealt ahvatleva tööpakkumise. Tegelikult töötab ta seal siiani juuksur-koolitajana.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Osalen usinalt juuksurite meistrivõistlustel nii Soomes kui ka Eestis ja ikka auhinnakohtadeni välja," rääkis ta. Lisaks koolitab Kaljumaa Soomes noori juuksureid.

Et omad lapsed on peagi suureks kasvatatud, on Siret heietanud vaikselt mõtet Eestisse naasta. "Kui lapsed pesast välja lendavad, on meil mehega vaba voli tegutseda," sõnas ta. Nõnda hakati eelmisel aastal endale Karujärve äärde maja ehitama.

Kaljumaa leiab, et uued väljakutsed on põnevad. "Mees on mul küll soomlane, aga kuna ta on automaatika-elektriinsener, siis leiab ta rakendust vahest ka Saaremaal," usub Siret.