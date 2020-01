Tagantjärele tarkusest ei ole kasu

Neist viis olid tavaliselt juhid, kes võib-olla enam ei tajunud alkoholi mõju oma organismis, kuid ei olnud tegelikult veel kained. Ligi seitsmel juhil oli alkoholijoove nii suur, et alustati kriminaalmenetlust. Ülejäänud olid sellises seisundis, kus juhid tajusid kindlasti ka ise, et juhtimiseks sobilikus seisundis nad veel ei ole. Alkoholi tarvitanud juhid põhjustasid pea 600 liiklusõnnetust, milles sai viga 150 inimest ja hukkus üheksa.

Hea liikleja! Enamasti ei tarvitata alkoholi üksi. Hoia oma sõpradel silm peal, et nad ülemeelikus tujus rooli ei istuks. Sellest on vähe kasu, kui pärast õnnetust kõik teavad, et juhil oli probleeme alkoholiga, ta pidevalt ületas kiirust või oli ebakaines olekus roolis…