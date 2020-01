Monumendi rahata jätmine lõi Saarte Kalandusse lõhe

Jüri Saar FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Jüri Saar kuulus Euroopa Kalandusfondi raha jagava MTÜ Saarte Kalandus juhatusse vallavalitsuse esindajana. Endine maavanem, riigikogu liige ja omavalitsusjuht oli juhatuse esimees 2015. aasta detsembrist.

Saar ütles Saarte Häälele diplomaatiliselt, et neli aastat on pikk aeg ja ta otsustas Saarte Kalandusest eemale jääda abikaasa soovitusel.

Taandumise sügavam põhjus on aga Saaremaa vallavalitsuse projektis, mille Saarte Kalanduse hindamiskomisjon ootamatult kehvaks hindas ja valla enam kui 50 000 eurost ilma jättis.

Vallavõim küsis raha, et rajada tänavu suveks Kuressaarde Raiekivi säärele valgest ja mustast marmorist mälestusmärk. Kokku maksab Saaremaalt pärit maadeuurija admiral Bellingshauseni auks kavandatud monument 170 000 eurot ja puudu on just Saarte Kalandusest loodetud summa.

Kuulikindel projekt

Vallavalitsus ei olnud äraütlemisega nõus ja esitas detsembris Saarte Kalandusele vaide, kus kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär nõudis projekti uut hindamist. Põlluäär on Saarte Kalanduse hingeeluga peensusteni kursis, sest juhtis ise selle juhatust enne Jüri Saart.

Veel enam, projekti kokkukirjutanud vallavalitsuse kultuurinõunik Kristel Peel on varem töötanud Saarte Kalanduse projektijuhina. Seetõttu pidi Bellingshauseni rahataotlus olema kuulikindel. Ometi põmmutas hindamiskomisjon projekti pilbasteks, andes keskmiselt hindeks vaid 1,7 ehk alla kahepunktilist miinimumi.

Vallavalitsuse vaiet arutas Saarte Kalanduse juhatus esimest korda 10. detsembril ja uue aasta hakul taas, kuid kordushindamisega nad hääletuse tulemusel nõus ei olnud. Ainsa erandina toetas vallavalitsuse nõuet juhatuse esimees Jüri Saar, kes Saaremaa valla esindajana ei saanud teisel meelel ollagi. Saar tunnistab: "Ühest küljest ei saanud ja teisest küljest arvasin, et võiks anda uue võimaluse."

Saarel tekkis vaidluses terav sõnavahetus Saarte Kalanduse juhatuse liikme, ettevõtja ja vallavoliniku Mihkel Undrestiga. Vaidluses allajäänud Saar esitas avalduse kohalt lahkumiseks ja vallavalitsusele saadetud vaideotsusele on alla kirjutanud Saarte Kalanduse juhatuse liige Tiina Mai.

Eesti mõistes oluline

Madis Kallas FOTO: SH

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et nende arust on Bellings-hauseni mälestuse jäädvustamine kogu Eesti mõistes nii oluline, et kavas on täiendatud projekt esitada uuesti Saarte Kalanduse kevadvooru.

Madis Kallas plaanib minna projekti isiklikult kaitsma ja tema sõnul on uues taotluses kavas põhjalikumalt lahti kirjutada kohad, mis hindamisel said liiga madala hinde.

"Mööname, et projekt ei ole seotud otseselt kalandusega, aga meetmest on võimalik küsida toetust ka merekultuuri tutvustamiseks ja merendusega seotud pärandi eksponeerimiseks," lausus Kallas.