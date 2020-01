Transaviabaltika hankevaidlustus jäi rahuldamata

VAKO nüüdse otsuse kohta ütles lennufirma esindaja Rene Must , et nad ei ole otsustanud, kas ja kuidas edasi tegutseda või kas kaevata asi kohtusse.

Lennufirma kinnitusel ei ole neil võimalik vaidlusaluse, lennuki vanust puudutava tingimuse tõttu riigihankel osaleda, sest nende lennukipargis ei ole nii uusi lennukeid. Samamoodi pole nii uusi lennukeid AS RAF AVIA-l, kes liini vastu huvi tunneb. Mõlemad firmad oleksid valmis lennuteenust osutama 40–46-kohaliste lennukitega, mis toodetud mõni aasta enne 2000. aastat.

Vaidlustuses tõi Transaviabaltika välja, et riigihankel osalemisest on huvitatud kolm ettevõtet: nemad ise, AS RAF AVIA ja Regional Jet OÜ. Kuna kaks esimest ei saa aga tootmisaastale seatud piirangu tõttu hankel osaleda, vastaks tingimustele vaid Regional Jet, kes saavat aga hankel osaleda vaid enam kui 70-kohaliste lennukitega.