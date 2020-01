Bellingshauseni sünnipaiga kivi jõudis lõpuks Antarktikasse

Roomassaares kivi üle andes ütles Saarso, et Lahetaguse kivi sõitis jahtlaev Lennukil ümber ilma ja jõudis taas Saaremaale tagasi. Algselt oli Lennukil plaanis ka Antarktika külastamine, kuid see jäi vaid ideeks. Nüüd viis Antarktika 200 ekspeditsioon Saarso mõtte ellu. Saaremaal andis oma õnnistuse kivile preester Toivo Treima. Kirik, mille juurde kivi viidi, asub venelastele kuuluva Bellingshauseni jaama lähistel.

Kapten Indrek Kivi sõnul on nüüdseks juba nädal aega Antarktikas seilanud ekspeditsioonil läinud hästi. "Suuri jamasid pole olnud," tõdes Kivi. Seni sombused ilmad on pöördunud päikeselisteks, mis toob eriti hästi välja Antarktika lumiste mägede ilu.

Eestlaste ekspeditsioon pakub Antarktikas kapteni sõnul huvi ja igal pool võetakse neid väga sõbralikult vastu. Kruiisilaevade pealt tullakse kummipaatidega ligi ja küsitakse, kas meeskonnal on midagi vaja. Tullakse eestlaste laeva pardale ja kutsutakse endale külla. Kapten Kivi sõnul on käidud kolmel laeval ja alati antakse neile kaasa õunu, tomateid ja muud värsket kraami.

Eile saabus Admiral Bellingshauseni pardale ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes külastab koos ekspeditsiooniga mitmeid teadusjaamu. Kuku raadiole ütles kapten Kivi, et president on samasugune meeskonnaliige nagu iga teine: ta on kambüüsitoimkondades ja seisab samuti vahis, mingit erikohtlemist kapteni sõnul ei ole.

Kapten Kivi Antarktika jäises vees suplemas. FOTO: Erakogu

Kapteni ujumised lõunamandri vetes

Saarte Hääleni jõudis fototõestus Antarktikast, et jahtlaeva Admiral Bellingshausen kapten Indrek Kivi käis sealses jäises vees jäämägede vahel suplemas. Iga talisupleja unistuste ujumispaigaks oli Paradise Bay.

Kapten on ka kodus tuntud aktiivse talisuplejana, keda võib talvisel ajal tihti Titerannas kohata. Antarktika veed on kodustest üsna erinevad, sest suure soolsuse tõttu on sealse merevee jäätumistemperatuur alles –1,8 kraadi juures. Seekord oli veetemperatuur siiski kõrgem, Kivi sõnul suisa +2 kraadi sooja.

Miinuskraade talisupleja enda sõnul ei pelga, kehvaks võib olud teha vilu tuul. "Niikaua kui vesi pole tahke, on ta ujutav," viskas kapten Kivi villast ja nimetas Paradise Bay suplust heaks kogemuseks.

Meeskonnaliikmed on vette hüpanud hiljemgi: viimati Deceptioni saare juures Whalers Bays, mis on vulkaaniliselt aktiivne piirkond ja kus vesigi auras vulkaanisoojusest. Pootsman Maris Pruuli sõnul on ühistele ujumistele nimeks antud MKK ehk meeskondlik kohustuslik karsumm.