ÜLESKUTSE: Sinu kogemus on oluline – anna lastekaitsetööle tagasisidet!

Eestis puutub iga aastaga üha rohkem lapsi kokku lastekaitsetöötajaga. Viimaste andmete järgi on Eestis pea 9500 last, kellega seoses on Eestis aasta jooksul lastekaitsealaseid juhtumeid menetletud. See arv on viimase kolme aastaga peaaegu kahekordistunud.