Taksofirma juht: peatuste rent on liiga kõrge!

“Mõtlesin, et annan võimaluse ikkagi. Proovisin järele ja sain teada, et tegelikult ei sobigi. Absoluutselt,” ütleb Hea Takso omanik. Kaks parkimiskohta aadressil Tallinna tn 11, mille eest firma kuus 1040 eurot välja käis, ei tasunud ennast kuidagi ära.

“Mõned arvavad vist, et taksojuhid teenivad Kuressaare linnas miljoneid. Aga vaadake natuke, enamik inimesi tunneb meid ammu nägupidi. Taksojuhid on iga päev väljas. Ka nädalavahetuseti. Ükskord väsime ära lihtsalt,” ütleb Allik.

“Ettevõtja ei saa töötada nulli ega miinusesse. Mis mõttega siis üldse seda tööd teha? Nõnda ei saa elatist teenida,” ütleb Hallik, lisades, et osalt on süü siin ka taksojuhtidel endil, kui nad enampakkumistest osa võtavad ja hinda üle pakuvad.

“Meie oleme väljas oma klientide eest. Klient on loomulikult hinnatundlik ning kui meie hinda tõstame, siis pole lõpuks üldse tööd. Aga autod ka kuluvad ja vajavad hooldust ning lõpuks väljavahetamist. Meestele tahan ka normaalset palka maksta,” ütleb Hea Takso omanik. “Praegu tundub, et maksan oma taksojuhtide palga ära vallavalitsusele. See asi tüütab lõpuks ära.”

Parkimiskohtade probleemist on Saarte Hääl kirjutanud varemgi, kui Saare Taksotellimiskeskus kurtis vallavalitsusele, et nende parkimiskohad endise politseimaja ees on sageli kinni pargitud ning et taksodel on seal ohtlik peatuda.