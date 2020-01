JUHTKIRI: Elagu Kammerfest!

Küll aga oli kammermuusikapäevadel oma kindel kuulajaskond – kes pidas tähtsaks pakutava kõrget taset ja heast muusikast saadud elamust. Selles, et Kammerfest oli ammugi leidnud oma kindla koha kultuurikalendris – ja mitte ainult Saaremaa omas – ei maksa kahelda.

Veerandsada aastat on pikk aeg. Inimesehakatisest jõuab selle ajaga enamasti saada iseendaga toime tulev täiskasvanu. Festival aga ise endaga hakkama ei saa, selle korraldamise taga on tohutu töö, millest suurel osal publikust ei pruugi olla aimugi.

Paraku juhtub, et inimene, kes suurt tööd aastaid hingega teinud, väsib. Kes saakski seda pahaks panna.

Saaremaa vallavalitsus lubas, et Kammerfest rohkem kui aastaks pausile ei jää. Ning et vald on valmis tühimiku täitma Kuressaare Kultuurivara eestvedamisel. Seega – kohtume Kammerfestil 2021. aastal?