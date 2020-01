Kuivastu sadamas laiendusplaanid

Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles, et sadamas läinud aastal mahalammutatud ühiselamu asemele peaks ettevõtte arengukava järgi kerkima väikelaevade hoiustamise hall, kuid selle ehituseks on vaja koostada detailplaneering.

Kuna firmal on Kuivastuga seoses teisigi plaane, otsustati planeering teha kogu sadama kinnistule.

“Üritasime kõik need asjad, mis meil tulevikus vaja võib minna, välja mõelda ja paneme need nüüd ka planeeringus kirja,” ütles Tamkivi.

Ta selgitas, et uuendamist vajab näiteks kaipealne sadama ülevaatajate hoone, väikelaevahalli juurde saaks rajada ühe ja selle vastu üle tee teise päikesepargi, samuti on mõte lammutada sadamas asuv vana laohoone, mis juba mõnda aega on takistuseks liiklusskeemi parandamisel.