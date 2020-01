Kalle Laanet: miks ma ei liitunud teise pensionisambaga?

Eelkõige puudus mul usk, et kui minu pensioniiga kätte jõuab ja mul on õigus kasutada teise sambasse kogunenud raha, siis selleks ajaks on riik süsteemi muutnud. Mul puudus õiguskindlus.

Tänaseks on selgeks saanud, et minu tollane otsus oli õige. Segadus, mida valitsuskoalitsioon on teise samba lõhkumisega tekitamas, ei ole kindlasti riigimehelik.

Teisest sambast loobujad kaotavad raha. Toon näite selle kohta, et teisest sambast raha väljavõtmine on ülikahjulik. Kui sul on teises sambas 10 000 eurot, siis välja võttes maksad sa kõigepealt 2000 eurot tulumaksuks.

Kui oled pensioni II sambasse raha kogunud 17 aastat, siis on esimesse sambasse kogunenud vähem: 20% asemel on sinu panus olnud 16%. Raha väljavõtmisel teisest sambast ei pane keegi sinu 4% esimesse sambasse tagasi, su esimese samba pension on tulevikus väiksem. Ja kuna teise samba raha on kulutatud ega teeni tulu, siis ei kompenseeri seda kaotust miski.

Aga see pole veel kõik. Lisaks kaotad sa kõik oma tulevased riigipoolsed teise samba sissemaksed – 4% sinu palgast. Keskmise palga puhul on see 720 eurot aastas, 10 aastaga 7200 eurot, millele lisandub tootlus.

40 aastaga koguneb keskmise palga teenijal teise samba fondi üle 160 000 euro (sissemaksed 4% + 2%; palgakasv 4% ja tootlus 3,5%).

Muide, ei vasta tõele, et teises pensionisambas raha põleb. Vastupidi, teise samba fondid on keskmiselt löönud inflatsiooni. Viimase aasta tootlus oli eriti hea, parimatel fondidel üle 20%.

See on vaid üks näide, miks ma ei toeta toimiva süsteemi lõhkumist niisugusel moel, nagu on ette pannud valitsuskoalitsioon.

Ma olen nõus, et inimestel peab olema võimalus oma kogutud raha kasutamiseks olulisel põhjusel nagu oma tervise parandamiseks, näiteks kalli operatsiooni või kulukate arstirohtude ostmiseks.