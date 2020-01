LUGEJA KÜSIB: Mida ehitusel silmas pidada pärast kemikaalide määruse muutust?

Kui kokkupuute võimalus on olemas, tuleb mõelda sellele, kuidas töötajate tervist kaitsta. Kõige lihtsam ja kiirem võimalus on kasutusele võtta hingamisteede kaitsevahendid (FFP3 tolmumask, filter täis- või poolmaskis P3). See on esimene ja möödapääsmatu valik, mida tööandja peab tegema. Muud lahendused nõuavad oluliselt rohkem aega ja raha. Kui esmane oht on likvideeritud, saab juba edasi mõelda, kuidas tööprotsesse ohutumaks muuta.

Äärmiselt oluline on ka töötajate juhendamine ja väljaõpe, et nad teaksid, miks tuleb ebamugavas, kohati 30-kraadises kuumuses töötades maski kanda. Kui töötaja ei tea, miks ta peab isikukaitsevahendit kandma, või tööandja ütleb, et kanda tuleb sellepärast, et nüüd nõutakse, on suur tõenäosus, et esimesel võimalusel töötatakse ilma maskita. Töötaja loobub kergekäeliselt maski kandmisest paraku ka seetõttu, et kahjulik tagajärg ei ilmne kohe. Vaadates pöörlevat saeketast, saame aru, et see võib kätte lõigata, kuid hoopis raskem on ette kujutada, et tolmu sissehingamisel võib mõnekümne aasta pärast tekkida vähkkasvaja. Töötaja peab teadma, mis ohud teda töökohal varitseda võivad ja mida teha, et tervis hoitud oleks.