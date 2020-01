Kerli Adov nakatas saarlased joogapisikuga

Ligi neli aastat tagasi Otepäält perega Saaremaale kolinud Kerli Adov on paari aastaga joogapisikuga nakatanud hulgaliselt inimesi – noori, vanu, naisi, mehi ja lapsi üle terve Saaremaa. Tänu temale on joogast saanud paljude jaoks trenn, mis virgutab nii keha kui ka vaimu.

Tere, tahaksin joogat õpetada

Kui paljud saarlased on joogat enda jaoks alles avastamas, siis Kerli teadis teismelisest peale, et tahab saada joogaõpetajaks. Alul arvas ta, et selle unistuse realiseerimiseks tuleb sõita Indiasse, aga saatus oli armuline ning tõi 200-tunnise joogaõpetaja koolituse talle n-ö koju kätte. Nii sai Kerli ihaldatud teadmised ja oskused selgeks vaid kilomeetri kaugusel lapsepõlvekodust Pühajärvel.

Kerli rõhutab, et koolitusest üksi ei piisa. "Saaremaale kolinud, elasin toona Tagaverel ning jalutasin siis Orissaare spordihoonesse sisse, surusin juhataja Andla Rüütlil kätt, tutvustasin ennast ja ütlesin, et tahaksin hakata joogatrenne läbi viima," meenutab Kerli.

Spordihoone juhataja oli Kerli sõnul esiti üsna skeptiline ja arvas, et ainult sellest on raske ära elada. "Vähe me teadsime, et nüüdseks on jooga õpetamine juba viis aastat minu täiskohaga töö," on Kerlil põhjust rahul olla. Lisada võib, et just Orissaare spordihoone on SaareYoga kõikidest trennipaikadest populaarseim ja aeroobikasaali koguneb keskmiselt 15 harrastajat ehk terve saalitäis.

Kerli Adov. FOTO: Kristina Kretova/Saarte Hääl

Tänaseks on Kerli end täiendanud lastejooga-, teraapia-, Rocket-jooga ja Yin-jooga alal. Parim viis õppimiseks on kahtlemata õpetamine, nendib ta. "Mul on nii vedanud, et saan joogat õpetada kuuel päeval nädalas ja annan üks-kolm joogatundi päevas. Seejuures käib trennist läbi keskmiselt sada inimest nädalas. Ning nõnda juba viis aastat."

Kerli räägib, et just tema SaareYogi trennides käijad õpetavad igas tunnis talle endale midagi uut ja seetõttu ta isegi väldib sõna "joogaõpilane". "Olen nende ees täpselt sama palju õpilane kui õpetaja ja ka vastupidi nemad mulle."

Joogaõpetaja sõnul on iga inimese keha unikaalne ning igaüks leiab joogamatil endale poose, mis tal õnnestuvad teistest paremini, ja poose, millega on vaja rohkem tööd teha. "Aga just sellega muudab jooga meid kõiki veidi alandlikumaks ja aktsepteerivamaks. Kõike ei saagi – ja sellest ei juhtu mitte midagi! Ning kui kõike saakski kohe, kes siis viitsiks pingutada?"

Jooga pole mingi harilik tilulilu

Nüüdseks on Kerli kolinud Kuressaarde ning õpetab joogat täiskasvanutele ja lastele lisaks Orissaarele veel ka siinses Edukontoris, Arensburgi spaas ja Fitlife’is ning teeb MoSo stuudios Sup-joogat. Temas on püsinud vankumatu usk, et inimesed näevad ise joogatrennide silmnähtavaid nii füüsilisi kui ka vaimseid positiivseid tulemusi ning nii leiavadki tee jooga juurde. Kerli sõnul kaasneb joogaga kehakaalu alanemine, käe- ja jalalihaste toonuse paranemine, aga ka rahunenud, ärevusest vaba ja puhanud meel.

Joogaõpetamise algusaegadel kohtas Kerli õpetajana pidevalt eelarvamust, et joogaga tegelemiseks peab olema paindlik. Nüüdseks, ütleb ta, on see müüt hakanud tasapisi haihtuma. Kerli lisab, et kui kõik oleksid niigi painduvad, siis nad joogaga võib-olla ei tegelekski, sest painduvus ei ole selles trennis eeldus, vaid tulemus. Samuti ei ole painduv keha ainus, mida joogatrenn inimesele kingib. Näiteks on joogast suur abi lihaste tugevdamisel.

Seda, et jooga käed, üldse kogu keha tugevaks teeb, demonstreeris Kerli kõigile läinud suvel, kui külapeol suurt kaljakasti naistest kõige kauem üleval hoidis. Pärast seda otsustasid tema trenniga ühineda nii mõnedki kohalikud. "Ju nad mõistsid, et pole see jooga mingi harilik tilulilu või pikutamine, milleks võib-olla paljud tagaverelased seda esialgu pidasid," naerab Kerli.

Juba kogenud joogaõpetajana räägib Kerli, et kõige enam inspireerib teda ennast igapäevaselt edasi harjutama ja ka oma tütrele joogat õpetama see, et tulemusi ei pea kaua ootama ja nii mõnigi tervisemure taandub pea. Samas proovib ta alati enda peal kõik enne järele, kui selle trennis oma õpilaste ette toob.