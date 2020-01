Torgu teenuskeskust asub tüürima Mari Kübarsepp

Ehkki Tartust pärit, on Mari Kübarsepp praeguseks Torgus elanud juba 14 aastat ning korraldanud seal kogukondlikke üritusi. “Seepärast tundus mulle, et teenuskeskuse juhataja töö on minu jaoks uus väljakutse, edasiarendus senisele tegevusele,” põhjendas kandideerimist teenuskeskuse juhi kohale Mari Kübarsepp ise. “Kuna elan püsivalt Iide külas, olen kohalikele muredele ja rõõmudele lähedal, saan olla kiire “infokanal” kohalike elanike ja valla vahel ning abiks traditsioonide jätkamisel.” Samuti on ta valmis vajadusel muudatusi ellu viima.

“Sõrulased on kunagi Tartust tulnud Mari kenasti omaks võtnud ja seda muidugi tänu tema isikuomadustele,” ütles Torgu osavallakogu liige Annika Ellervee. Mari on Ellervee kinnitusel hea suhtleja, asjalik, toimekas ja tugev iseseisev naine. “Ta sobib sellesse ametisse. Jääb ainult üle talle edu soovida!”

Mari Kübarsepp on töötanud MTÜ Torgu Puhkemaja perenaisena, praegu veab ta aga Sõrves Popi ökotalu, kus kasvatab, korjab ja kuivatab ravimtaimi. Läinud suvel oli Mari Kübarsepp ka ainus, kes Torgu kogukonnamaja kultuuri- ja tegevusjuhi leidmiseks väljakuulutatud konkursile avalduse esitas ja oli valmis piirkonna kultuuriküsimustega tegelema.

Tartu ülikooli bioloogiharidusega Kübarsepp töötas enne Saaremaale kolimist oma toonases kodulinnas Tartus galerii KÜÜ galeristi ja juhatajana.

“Mari tunneb hästi kohalikke olusid ja on aktiivne kogukonnaliige,” iseloomustas vastvalitud teenuskeskuse juhti abivallavanem Jüri Linde. Ka abivallavanem Helle Kahm nentis, et kogukond on Mari Kübarsepa Torgus hästi vastu võtnud ja osavallakogu toetas teda ühehäälselt.

Mari Kübarsepp on nii Linde kui ka Kahmi sõnul piirkonda hästi tundev ja ka sealsetes tegemistes vabatahtlikuna kaasalööv inimene. “Maril jätkub teotahet ja rõõmu erinevate sihtgruppidega suhtlemiseks ja oskust kogukonda liita,” kinnitas Kahm.