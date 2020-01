JUHTKIRI: Võidujooks leidude pärast

Saaremaa on arheoloogiliselt põnev paik, mis ikka veel üllatusi pakub. Meenutagem või kümmekond aastat tagasi avastatud Salme laeva, mis on kuulsust kogunud Eestist palju kaugemalgi. Või siis 1700 aastat tagasi valmistatud unikaalset kuldkäevõru, mis alles möödunud sügisel ühest ohverduskohast päevavalgele tuli.

Milliseid avastusi ja üllatusi pakub uus ja intrigeeriv leiupaik, viikingiaegne sadamakoht, saab teada alles siis, kui see on põhjalikult läbi uuritud. Kui just keegi arheoloogidest ette ei jõua.