Go Bus tutvustab homme keskväljakul uusi busse

Viimased kümme aastat Ida-Saaremaa bussiliine teenindanud Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on bussifirma Saaremaa ühistranspordi ülevõtmiseks valmis. "Kõik uued bussid jõuavad tähtajaks kohale, bussijuhid on välja valitud ja lepingud sõlmitud, kavatseme suurt rõhku panna heale teenindusele," kinnitas Mändla. "Loodan, et saarlased tulevad neljapäeval uute bussidega lähemalt tutvust tegema."

Vallavanem Madis Kallase sõnul tähendab veebruarist Go Busiga kehtima hakkav liiniveoleping Saaremaa ühistranspordis uut ajastut. "Riigihanke korraldamisel panime suurt rõhku just kvaliteedinõuetele, mida Go Bus on valmis pakkuma. Võime öelda, et Saare maakonda hakkavad täies mahus teenindama uued bussid, mis on senistest mugavamad, turvalisemad ja keskkonnasäästlikumad," ütles Kallas. Ta avaldas lootust, et bussidega jäävad rahule ka reisijad.