Vald kavandab kaasaegset kontserdimaja

Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär selgitas, et viimase kahe puhul mõeldakse ühte kompleksehitust, mille vajadust on arengukava arutelu käigus väga tugevalt rõhutatud.

“Täna puudub piirkondades ja ka Kuressaares kõrgkultuuri esinemiskoht ja see oleks üks võimalik lahendus pikas perspektiivis,” ütles Põlluäär, lisades, et mõtelda tuleb suurelt, vajadused aga kavandada vastavalt reaalsusele. “Toonitan, et tegemist on ettepanekuga ja arengukava perioodi lõppedes saame hinnata vajaduse ja teostuse proportsionaalsust. Hetkel on ta sisse kirjutatud kümne aasta perspektiivis, kuhu jäävad sisuliselt kolmed valimised,” lausus ta.