Reform Saaremaa maa-apteeke ei sulge

Ravimiseaduse muudatuste järgi ei tohi apteegid 1. aprillist kuuluda ravimite hulgimüüjatele, vaid apteegi enamusosalus ja kontroll apteegitegevuse üle peab olema proviisoril. Samuti ei tohi üle nelja tuhande elanikuga linnades olla haruapteeke.

“Saaremaa on selles mõttes heas seisus, et patsient ravimiteta ei jää,” ütles ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap. “Suuremad kohad, nagu Leisi, Orissaare, Kuressaare ja Valjala, on juba nõuetega vastavusse viidud apteekidega kaetud.”

OÜ Kuressaare Apteek proviisori Maarja Tiitsoni sõnul vastab nendele nõuetele nii ettevõttele kuuluv Saaremaa vanim apteek Turu tänaval kui ka haruapteek Orissaares.

“Kui ravimite hulgimüüjad oma ketiapteegid Saaremaal kinni paneksid, see mingit katastroofi kaasa ei tooks,” leidis Tiitson. “ Kuressaares on ju apteeke palju – vaata et iga saja meetri tagant.”

Tiitson ei usu siiski, et ravimite hulgimüüjad oma praegused ketiapteegid lausa kinni paneksid. “Küllap mingi lahendus ikka leitakse, näiteks saadakse apteek proviisori nimele.”

Tiitson märkis, et kuigi uued nõuded peaksid kehtima hakkama paari kuu pärast, valitseb viie aasta eest alustatud apteegireformi ümber endiselt suur segadus ja otsustamatus. “Praegu ei oska vist keegi ennustada, mis sellest reformist edasi saab,” tõdes proviisor. “Ma ei usu, et reform päris ära jääb, aga mingeid muudatusi seal ilmselt tehakse.”

Lisaks Kuressaare OÜ apteegile Turu tänaval ja haruapteegile Orissaares vastavad nõuetele ka OÜ Rannarohu apteek Leisis ja haruapteek Valjalas, Saaremaa Apteek Kuressaares Lossi tänaval (OÜ Saaremaa Apteek), OÜ-le VR Apteegid kuuluv apteek Auriga keskuses ja Kuressaare Pereapteek Tallinna tänaval bussijaama lähedal ning OÜ Pharma Tree Kuressaare Kesklinna apteek Rae keskuses.

“Kuressaare Rae keskusesse asutatud Kuressaare Kesklinna apteek on Euroapteegi frantsiisiapteek,” täpsustas Kristi Sarap. “Omanik on proviisor, seega vastab apteek proviisoriomandi nõuetele.”

Nõuetele ei vasta Pharma Group OÜ-le kuuluv Saare Selveri Südameapteek ja Kuressaare haiglas tegutsev Südameapteek; OÜ-le Euroapteek kuuluv Tallinna Maantee Apteek Maximas ning OÜ-le BENU Apteek Eesti kuuluv Kuressaare Mini-Rimi apteek.

Sarapi sõnul ei saa 1. aprillist senisel moel jätkata eraisikute omandis ehk OÜ-le Muhu-Liiva Apteek kuuluv apteek Muhu saarel Liiva külas.

“Veidi üle kuuekümne päeva on aega, et nõuetele mittevastavad apteegid end seadusega vastavusse viiksid,” ütles ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap. Tema sõnul on ravimiamet selleks valmis ja teeb omalt poolt kõik, et apteegid saaksid tegutseda ka pärast 1. aprilli.

“Loodame, et apteegiomanikud on seadusekuulekad ja võtavad tulevasi muutusi tõsiselt,” lausus Sarap.

Ta lisas, et uutel võimalikel apteegiomanikel tasub samuti aktiivselt võimalusi ja riske uurida.

“Ravimiamet paneb südamele, et apteegiomanikuks saades mõeldaks hoolega järele, millele alla kirjutatakse ja kuidas koostööpartnereid valitakse,” soovitas Sarap.