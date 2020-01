TÖÖ ⟩ Mihkli talumuuseumis saab tööd atsakas külastusjuht

Talumuuseumi juhataja Maris Sepa sõnul polegi neil külastusjuhi ametikohta varem olnud. "See on täiesti uus töökoht ja seepärast kujunevad ka täpsem töökorraldus ja -ülesanded pigem töötegemise käigus," rääkis Sepp. Vähemalt esialgu on tegemist poole töökoormusega kohaga, ent mine tea, võib-olla saab tulevikus koormust tõsta, arvas muuseumi juhataja.

Hea külastusjuht peab oskama külastajatega suhelda, aga ka üritusi korraldada ning kooli- ja lasteaialastele haridusprogramme pakkuda. Kõike seda tehakse ühiselt, koos muuseumi juhatajaga.

Kuna Mihkli on talukompleks, tuleb sealsetel töötajatel muuhulgas kõik majapidamistööd ise teha. Üksi külastusjuht neid muidugi tegema ei pea. Aastaringselt on muuseumis tööl külastusjuhiga kokku kolm inimest.

Olgu mees või olgu naine

"Külastusjuht, mina ja töömees," selgitas Maris Sepp. Suvel lisanduvad veel suvised hooajalised abilised, kes aitavad korras hoida aeda ja ekspositsiooniruume, samuti kassapidaja, kes võtab külastajaid vastu, müüb meeneid ja jagab teavet. "Töötame koos ja ühtsete eesmärkide nimel nagu üks usin mesilaspere."

Juhataja peab oluliseks, et külastusjuht oskaks soojalt ja sõbralikult suhelda ning oma teadmisi-oskusi edasi anda. Seejuures ei pea tal olema konkreetset kõrgharidust, ehkki see on Sepa sõnul pluss, kui kandideerijal on looduse, ajaloo või kultuuripärandi alaseid teadmisi või on vastavaid erialasid õppinud. "Võib-olla on tal lihtsalt suur huvi asja vastu ja ma leian, et alati saab ka juurde õppida. Kõik asjad on õpitavad, kui endal tahet ja sisemist huvi jagub," märkis Sepp.

Soolisi piiranguid külastusjuhile ei seata. "Julgustaksingi ka meesterahvaid kandideerima, sest mis talu see ilma meheta ikka on!" kinnitas Maris Sepp.

Külastusjuhiks kandideerimisele võiksid mõelda ka inimesed, kel lisaks eelpool nimetatule projektijuhtimise või giidina tegutsemise kogemus. Neil aladel vajalikud oskused tulevad muuseumitööski kasuks, nagu ka igasuguse käelise ja loomingulise tegevuse oskused.

Et suviti korraldab muuseum igasugu üritusi, ootabki juhataja nüüd uue töötaja ära, et saaks temaga koos täpsemalt läbi mõelda, mida tänavu lisaks traditsioonilistele üritustele ette võtta. "Kaks pead on ikka kaks pead," leiab ta.

"Kui väljavalitu ütleb, et tal on võimalik juba homme alustada, on tore! Sel juhul alustamegi homme!" - Maris Sepp, Mihkli talumuuseumi juhataja

Ehkki töökuulutuses on märgitud, et töötamisega peaks alustama niipea kui võimalik, saab alustada siiski vastavalt kokkuleppele. "Kui väljavalitu ütleb, et tal on võimalik juba homme alustada, on tore! Sel juhul alustamegi homme," naeris muuseumi juhataja.

Mihkli talumuuseum on kõrghooajal avatud esmaspäevast laupäevani kella 10-st 17-ni ehk tagumine aeg, mil külastusjuhi tööpäev lõpeb, on umbes pool kuus. Seda juhul, kui on tavapärane päev. Kui muuseum aga mingeid üritusi korraldab või toimub seal külastajate tellitud eriüritus, võib tööpäev olla pikemgi.

"Päevad võivad mõnikord tõesti pikemaks venida," tunnistas Sepp. "Ettenägematuid asju võib ette tulla ning ka nädalavahetuseti peaks valmis olema tööle tulema." Samas on võimalik koormust jagada ja kui üks päev kujuneb pikemaks, võib järgmise jällegi vastukaaluks lühema plaanida.

Talus ei lõpe töö kunagi

Puhkuseks idüllilises maakohas muuseumis töötamine juhataja sõnul kindlasti ei kujune. "Illusioon, et tuled maale tööle, on alati hea ja töökeskkond ongi meil suurepärane, aga n-ö niisama nautimisaega meil ei ole, tööd on palju. Lisaks leiab külastusjuht siin kindlasti ka eneseteostamise võimalusi," ütles Sepp. "Ja talus ei lõpe töö kunagi – ses mõttes ei tohi ühtegi tööd karta."

Peagi aastakese muuseumijuhina töötanud Maris Sepp ise käib Kuressaarest pea 30 km kaugusel asuval Vikil tööl linnast ja leiab, et logistiliselt ülearu keeruline see ei ole. Pigem vastupidi – sa planeerid oma aega ja asjaajamisi oluliselt paremini. Ta tõi näiteks, et kui suvisel ajal käib linnast muuseumis tööl veel inimesi, saab tulekud-minekud võimalusel ühildada, kuid kindlasti peaks külastusjuht arvestama ka sellega, et tal endal on liikumisvahend olemas

"Suvist bussigraafikut peab vaatama, võib-olla annab isegi bussiga liigelda," muigas ta. "Aga kas päris Muhust Lääne-Saaremaale iga päev tööle sõita on otstarbekas, seda peaks võib-olla kaaluma."

Ehkki Mihkli on talukompleks, kus ammustel aegadel tõesti ka elati, siis ööbida töötajad seal siiski ei saa. Lakapeal poleks see muuseumi juhi arvates ilmselt ka kõige mugavam.