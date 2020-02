Peetri otsingud jätkuvad koos vabatahtike otsijatega

Reede õhtul kella 23 paiku sai politsei teate, et Saaremaa vallas Kärla aleviku hooldekodust lahkus 59-aastane terviseprobleemidega mees. Politsei käivitas otsingud ning kontrollis teenistuskoeraga hooldeasutuse ümbruse läbi, ent meest leida ei õnnestunud. Otsingute liitusid täna hommikul SA Kadunud OPEROG otsingugrupi vabatahtlikud otsijad, kes alustasid Sõmeral maastikuotsinguid. Kohal on ka kaks politsei koerajuhti koos koertega.

Peeter on 185 cm pikk, kõhna kehaehituse ja hallide juustega. Hooldekodu info järgi on tal seljas pruuni värvi kapuutsiga poolpikk naiste jope, millel on kapuutsil valge kitsas äär, jalas tumedat värvi dressipüksid ja sinist värvi tennised. Peetri eritunnuseks on, et ta liigub veidi ettepoole kaldu ja kühmus.