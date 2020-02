Saaremaa Võrkpalliklubile lõvikoopas magus revanš

“Tegelikult oli keeruline mäng,” tunnistas peatreener Ioannis Kalmazidis. “Vastane tuli mängule hea energia ja tahtmisega ning atmosfäär rahvast täis hallis oli meie jaoks ka keeruline. Aga me olime mängule korralikult keskendunud.”

Traditsiooniliselt on mängud Jekabpilsis olnud Saaremaale keerulised ja rasked ning seal on tulnud tunnistada ka vastase paremust. Seepärast alustas Iannis Kalmazidis erinevalt päev varem Limbažis mängitud kohtumisest oma põhikoosseisuga. Nii võeti n-ö lõvikoopas mänguohjad kindlalt enda kätte ning kaks esimest geimi võideti 25 : 14 ja 25 : 19.

Mänguohjad enda käes

“Mängisime väga hästi,” leidis peatreener. “Mõlemas geimis olid mehed fokusseeritud sooritusele, blokikaitse töötas, rünnakul olime teravad ja tekitasime oma mänguga Jekabpilsile palju probleeme.”

Võõrustajad polnud aga murtud ja tõestasid, et saarlastel ei ole Jekabpilsis lihtsat jalutuskäiku oodata. Kolmandas geimis saadi seisult 20 : 20 5 punkti järjest ja geim võideti 25 : 20. Tõsine vastupanu jätkus ka neljandas seisuni 11 : 11, siis hakkas Saaremaa serv korralikult tööle ja võit tuli numbritega 25 : 18.

“Me polnud kahjuks enam nii agressiivsed,” tõdes Ioannis Kalmazidis kaotatud geimi kommenteerides. “Kui annad neile võimaluse, siis nad seda ka kasutavad ja kolmanda geimi lõpus olid vastased meist kindlamad. Õnneks saime siis oma intensiivsuse tagasi.”

Peatreeneri hinnangul ei mõjutanud sügisel saadud kaotus mehi selles mängus kohe kindlasti mitte. “See oli väga ammu, vahepeal on olnud väga palju mänge ja peaks olema unustatud,” lausus ta. “Oleme neist kindlasti paremad ja mänginud stabiilsemalt, aga võimalusel tekitab see vastane meile probleeme. Jaanuaris on olnud palju mänge, oli keeruline periood ja loodetavasti saame nüüd pisut kergemalt võtta.”

Meeskonna resultatiivseim oli 22 punkti toonud Keith Pupart, Javier Jimenez lisas 14 punkti.

Reedel alistas põhimängijatele puhkust andnud Saaremaa Võrkpalliklubi võõrsil Limbaži/MSG kindlalt 3 : 0.

Säilitas liidripositsiooni

Kohtumist alustas Saaremaa Võrkpalliklubi koosseisus Harri Palmar, Markus Uuskari, Rauno Tamme, Artis Caics, Javie Jimenez ja Henri Treial. Mängus ohtralt vahetusi teinud Saaremaa võitis geimid 25 : 15, 25 : 18, ja 25 : 23. Meeskonna resultatiivsemad olid Markus Uuskari 16 ja Rauno Tamme 11 punktiga.

Võitudega säilitas Saaremaa meeskond liigas liidripositsiooni ja on sellega lähedal õigusele korraldada nelja parema meeskonna finaalturniir märtsi alguses Kuressaares. Ioannis Kalmazidis tõdes, et positsioon on hea ja konkurentide ees eelis olemas.

“Püüame iga mängu võita,” rääkis ta. “Kui meil on võimalus saada kodusaali eelis, siis on see loomulikult oluline, aga meie eesmärk on olla parim lõpus. Meie konkurendid mängivad veel üksteisega ja kaotavad seega punkte, meil peaks vähemalt teoorias tulema kergemad mängud.”