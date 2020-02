Korvpallur Timo Eichfuss liitus Tartuga

31-aastane 2 meetri pikkune suur ääremängija on senistes Paf Lea-gue´i mängudes kogunud piiri-linna meeskonna eest ligi 26 mängu-minutiga 10,7 punkti, võtnud 5,5 lauapalli ja andnud 2,7 korvisöötu.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul sai meeskonna korvialune kogemust juurde. “Timo tahtis enne hooaja lõppu muudatust ja samas on meie korvialune hõre, mis tähendab pikkadele suurt mängukoormust,” lausus Vene. “Saime Timoga tingimuste osas kokkuleppele ja nüüd on meeskonnas pisut kogemust juures, et hooaja teine pool korralikult ära mängida.”