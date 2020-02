Vald tellib prügikonteineritele 5000 kleepsu

Valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm saatis välja hinnapäringud, mille kohaselt soovib vallavalitsus tellida kleebiseid, mis sobivad välitingimustes kasutamiseks. Need on mõeldud plastikust ja metallist prügikonteineritele paigaldamiseks ning peaksid püsima välitingimustes loetavana, tervena ja kleebituna vähemalt aasta.

Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel selgitas, et vald tellib prügikonteineritele neli erinevat kleebist: segaolmejäätmed, vanapaber, biojäätmed ja pakendijäätmed. Kleebised on mõeldud eelkõige erakasutuses olevatele konteineritele ja neid hakatakse elanikele jagama teenuskeskustes ja vallavalitsuses kohapeal.

Kleebised on mõeldud tema sõnul selleks, et inimesed saaksid oma konteinerid ära märgistada ja vedaja teaks, mis liiki jäätmed konkreetses konteineris on. Näiteks kui kortermajal on neli rohelist konteinerit, millesse kogutakse erinevaid jäätmeliike, siis on keeruline aru saada, millisesse konteinerisse mingi jäätmeliik käib.