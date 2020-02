Valla teid ja tänavaid lapitakse miljoni eest

Valla teede peaspetsialist Enno Reis selgitas, et 1 075 000 eurot jagatakse piirkondade teedele samasuguse protsendi järgi, nagu olid enne ühinemist maanteeameti rahastuse osakaalud endistes valdades. Eelarves on eraldi real Kõnnu–Jööri tee, see on ettevõtluse teede toetusmeetme omaosalus ja võetakse Valjala piirkonna investeeringurahast.

“Lisaks on eelarves “maanteetranspordi” nime all 675 000 eurot, millest 400 000 eurot on plaanitud jagada samal põhimõttel väiksemateks investeeringuteks. See ei jagune täpselt euro pealt, vaid oleneb hangetest tulevatest hindadest ja lõplikult akteeritud töödest,” rääkis Reis.