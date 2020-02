Kuressaare teater jõuab veerand sajandi järel Shakespeare'ini

Vaid kolm näitlejat

"Otsustasime selle tüki kasuks mitte sellepärast, et meil oleks repertuaari hädasti komöödiat vaja, vaid seetõttu, et meil on ees päris keeruline suvi," selgitas Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi. Ta rääkis, et August Mälgu teose "Õitsev meri" põhjal valmivas suvelavastuses osaleb koos harrastajatega üle kahekümne inimese ja mängupaik on väljaspool Kuressaaret. Shakespeare'i tükis on aga vaid kolm näitlejat ja see on väga sobiv külalisetenduste andmiseks nii Saaremaal kui ka mandril.