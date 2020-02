Saaremaa Haldus sai aasta alguses uut hingamist

Viimastel nädalatel on ajakirjandus mitu korda kirjutanud Saaremaa Halduse tegemistest.

Praegu on sobiv hetk sel teemal pikemalt peatuda. Oleme oma käesoleva aasta plaanid ja tegemised suuresti juba teinud ning vallavalitsusele ka tutvustanud.

Saaremaa Halduse eelkäija Lääne-Saare Haldus loodi neli aastat tagasi, et hoida korras avalikud alad ja teed ning Lääne-Saare allasutuste hooned ja territoorium.

Valdade ühinemise järel nimetati ettevõte Saaremaa Halduseks ning ettevõttega liideti Leisi Kommunaal, kes Leisi piirkonnas sarnaste ülesannetega tegeles. Sellest aastast aga on Saaremaa Haldus tublisti suuremaks kasvanud: sellega liideti ka kõigi teiste osavaldade haldustöötajad – sealhulgas kalmistuvahid ja koristajad – ning kõik senised tööülesanded.

Kolm piirkonda

1. jaanuari seisuga on Saaremaa Haldusel 74 töötajat, lisaks seitse inimest, kes toimetavad üksikobjektidel käsunduslepingu alusel. Saaremaa Haldust võib seega pidada arvestatava suurusega ettevõtteks, millel on töötajad igas Saaremaa nurgas.

Valmistusime muudatusteks juba möödunud aasta lõpus. Oleme Saaremaa jaganud kolmeks, igas piirkonnas oma haldusjuht. Haldusjuhi otsinguil tegime tõenäoliselt viimase aja rekordi – ühele kohale kandideeris lausa 42 inimest! Hakkasime üle vaatama meeskondi ning kaardistama töökohustusi ja -mahtusid, et ettevõte tõhusalt tööle saada.

Tänaseks on meeskonda puudutavad otsused suuresti tehtud ning saame ennekõike keskenduda tööle.

1. Avalike alade heakord – eelkõige muruniitmine ja trimmerdamine, lehtede ja prahi koristamine. Olgu mainitud, et avalikke alasid, mida igal aastal niidame, on üle miljoni ruutmeetri!

Ühendame jõud

Viimasel ajal ongi ehk enim räägitud kalmistute hooldamisest ja kalmistuvahtidest. Kinnitan veel kord: kalmistute hooldamise tase muudatuste tõttu ei lange. Vastupidi – püüame jõud ühendada, et kalmistuid veel paremini korras hoida. Heaks näiteks saab juba tuua Saia kalmistu, kus paar nädalat tagasi toimetas korraga 15 ettevõtte töötajat kogu Saaremaalt. Varem ei saanud me niimoodi jõude ühendada.

Saaremaa kalmistud pole ühtviisi hoolt näinud. Mõnes on juba hingedepäevaks kõik sügistööd tehtud ja kalmistu piltlikult öeldes läigib, samas on kalmistuid, kus peame hooldamisele suuremat tähelepanu pöörama.

Saame aru, et elame aastas 2020, ning kõiki töid ei pea tegema enam reha ja labidaga. Saaremaa Haldus on juba varem kasutusele võtnud näiteks lehepuhurid. Mõne arvates teevad need vaid lärmi, kuid samas vähendavad puhurid oluliselt käsitööd ning kiirendavad lehekoristust ja lumelükkamist.