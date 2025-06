Juhtkiri Ammu peidetud aarded

Nädalavahetusel kaevati Muhu saarel välja kaks hõbeaaret. Peidetud varandusest olulisem on see, et nüüd saab Muhu saare ajaloo suure tõenäosusega taas ümber kirjutada. Ilmselt leiti linnuse külje alt tänase "Liiva linna" esivanem – muistne kauplemiskoht.