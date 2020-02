Dekaan: tudengid peavad saare haiglat suurepäraseks praktikakohaks

Lemberi sõnul on üliõpilaste silmis suur pluss ka see, et Kuressaare haigla pakub neile praktika ajaks majutusvõimalust. “Mis paneks noored arstid valikut tegema just Kuressaare haigla kasuks – kõik hakkab pihta sellestsamast praktikast,” leidis Lember. “Nähes siinseid võimalusi, saavad tudengid aru, et meditsiin on võimalik ka Saaremaal, siin osatakse teha ja tehakse väärt tööd. Pealegi on Saaremaa kui elukeskkond ju suurepärane!”