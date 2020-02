Sõrve militaarmuuseum sai riigipoolse tunnustuse

"EV 100 igas külas" kohapealne koordinaator Reet Viira ütles, et Sõrve Militaarmuuseumis on kohalikku pärandit kogutud, säilitatud ja eksponeeritud juba 15 aastat ja ilma mõttekandjate suure panuseta oleksid ajaloo keerdkäikudes olnud rahvakillu kannatusete eksoponaadid täielikult hävinud.

"See militaarmuuseum räägib Sörve loo. Sealt viidi, kuna polnud teist valikut. Sinna ei saanud enam tagasi tulla, kuna polnud vöimalust. Seal mõistame, et kui rahuneb taevas me kohal, on alati vöimalik kõigele vaatamata edasi elada," ütles Viira. "Kutsun Teid köiki minema Sõrve Militaarmuuseumi ja tutvuma nii militaarse ajaloo kui ka looduslooga. Keskkonnahariduslikult on kohalik linnu ja putukamaailm kenasti eksponeeritud."