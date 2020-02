Saaremaa Lihatööstus loobub järk-järgult maitsetugevdajatest

Esimesena said nn tavatoodetest vastava märgistuse pakendile kuumsuitsu peekon ja kuumsuitsu seaseljakarbonaad. Lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi tõdes, et sünteetilistest lisaainetest loobumine on neil pikalt päevakorral olnud ja seetõttu võtsid nad selle nüüd fookusesse. Protsess pole olnud lihtne, sest tööstus peab suutma ka lisaaineteta tagada tootele sobiva realiseerimisaja.

Tööstusega uute retseptide väljatöötamisel koostööd teinud grillmeister Enn Tobreluts märkis, et eesmärk oligi valmistada lihatooted, mis on naturaalsemad, kodusemad ja kus leidub vähem soola ning e-aineid. Maitset on toodetel endiselt piisavalt. "Tänapäeval on probleem, et pigem ongi tooted ülemaitsestatud," kinnitas ta.

Peagi algavaks suvehooajaks toob tööstus turule 22 uut toodet. "Suuresti on asi nüanssides," ütles lihatööstuse juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet. "Ja ütleme küll, et need on suvetooted, aga iga teine neist võiks olla talvetoode. Siit võivad välja kasvada ka aastaringsed tooted."

Uued tooted on tema sõnul kliendi üllatamiseks, püsimaks konkurentsis ja selleks, et tulla turule millegi sellisega, mida teistel tootjatel ei ole. "Ikka selleks, et erineda," nentis Rõõm-Laanet.

Peatehnoloog Malle Mägi sõnul on uute toodetega väljatulemine aasta-aastalt üha keerulisem, kuna turg on lihatoodete osas küllaltki täis ja sortimentidesse pääsemine seepärast pingeline.

"Kui toode ei pääse sortimenti, on arendustöö lõppenud nulliga ja tootele eluiga ei tekigi," selgitas Mägi. Enne on seega vaja korralikku turuanalüüsi, kus kaardistataks, mida turg tööstuselt ootab. Selle baasil saab alustada arendustööga. Et tarbija ootab vähem lisaaineid, võtsid saarlased fookusesse kodusemad maitsed. Eraldi sai tehtud ka eksklusiivtooted, mis hinnaklassilt pisut kallimad, ent samas eristuvad.

Uute toodete arendusega alustati mullu sügisel. Grillmeistri sõnul sai katsetatud palju maitseid ja koostöö Mallega sujus hästi. "Ta on väga professionaalne ja usun, et parim oma alal kogu Eestis," kinnitas Tobreluts. "Malle on saanud palju riiklikke autasusid ja minu poolt nii talle kui kogu Saaremaa tiimile suur respekt. Oleme tulemusega väga rahul ja usume, et sel aastal tulevad müügid edukad," oli grillmeister optimistlik.

See on tema sõnul täielik uuendus suvetoodete seas ning Saaremaa Lihatööstuses ei ole sellises mahus uusi tooteid üheks hooajaks varem välja töötatud.