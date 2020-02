Külaselts tahab kaablimaale sundvaldust

“Nüüd, kus projekt on lõppenud ja kõik kaabli kasutajad õnnelikud, soovime, et tulevikus ei ootaks meid halbu üllatusi,” kirjutas Hansen vallavalitsusele saadetud kirjas. “Näiteks mõne kinnistu müügi puhul kaevatakse meie kaabel välja ja öeldakse, et nii võibki.”

“Alati ei seata sundvaldusi, selleks võib olla ka reaalservituut,” ütles valla jurist Kaire Müür. Tema sõnul on kõik maaomanikud andnud kaabli paigalduseks kooskõlastused. Müür lisas, et vallavalitsus saab sundvalduse seada pärast vastava taotluse esitamist. Maakorraldusspetsialist Inge Aru selgitas, et see, kes tellib mingi kaabli või trassi, esitab ka vallale taotluse sundvalduse seadmiseks.