Saaremaal saab tuleohutuks viis kodu

Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe sõnul koostatakse praegu eksperthinnangut, et teada saada vajalikke kulusid. Eluruumide tuleohutumaks muutmise projekti sihtrühm on peamiselt toimetulekuraskustes pered, lasterikkad pered, puuetega inimesed ja eakad. Lindmäe ütles, et tegelikult oli koos sotsiaaltöötajatega koostatud nimekirjas võimalikke abivajajaid rohkem.