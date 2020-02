Veebruar ja märts – töötuse tippkuud Saaremaal

Töötuks jäämise põhjuseid on erinevaid – uue aasta algul ka see, et kalendriaasta lõpuga lõppes ka töösuhe. Töösuhte lõpetamist tuleb ette nii töötaja kui ka tööandja algatusel – näiteks tootmismahtude vähenemise tõttu.

37 inimest olid töötuna kirjas koondamise tõttu. Kui vaadata ettevõtteid, kust koondamisteatega inimesed on töötukassasse tulnud, on koondatud inimesi kalendrikuu kohta olnud kaks-kolm. Kui vaadata töötuid nende senise tegevusala järgi, siis leidub nende seas juhte, lihttöölisi, müügitöötajaid – seega igast valdkonnast.

Millise töökoha inimene järgmisena valib, sõltub paljustki tema enda tahtest ja soovidest ning kindlasti ka tööturul pakutavast.

Põhjused, miks inimesed on olnud töötud aasta ja kauemgi, on väga erinevad. Tihti on need seotud tervisega. Tuleb ette ka olukordi, kus inimese soovid ei lähe kokku sellega, mis tööturul pakkuda. Ka harjumine või uue suuna leidmine võib aega võtta.

Meie roll töötukassas on nõustada ja aidata inimesel leida endale uus väljakutse – olgu see siis töökoht, õppima asumine või midagi muud. Kindlasti on meie ülesanne toetada inimest tema tugevuste ja arendamist vajavate oskuste sõnastamisel ning edasise tegevusplaani koostamisel. Erinevaid teenuseid selleks meil jagub.