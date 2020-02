Töö turismihooaja pikendamise nimel kannab vaikselt vilja

Visit Saaremaa turismikonsultandi Kristina Mägi sõnul on seda üheksa protsenti rohkem kui aasta varem. Kõige suuremat kasvu näitasid seejuures hooaja alguse kuud. "Selle üle on kahtlemata suur rõõm," kinnitas Mägi.

Aastaid selle nimel pingutatud

"Hooajalisus on teaduspärast Saaremaa turismimajanduse üks suuremaid kitsaskohti ja selle olukorra parandamise nimel on aastaid tööd tehtud," rääkis Kristina Mägi. Ennekõike on üritatud hooaega pikendada erinevate üritustega ja Mägi sõnul tundub, et see taktika hakkab viimaks vilja kandma. Enne turismi tipphooaega toimusid eelmisel aastal Kuressaare tänavafestival, Vintage Kuressaare ja ka NOM-festival. "Külastajate arvu kasvule aitasid kindlasti kaasa ka aprilli-mai ilusad ilmad," arvas Mägi.