Ametikooli õpilased tutvusid Istanbulis kultuuripärandiga

Ametikooli inglise ja vene keele õpetaja Elle Mäe sõnul keskendub Erasmus+ rahvusvahelise projekti "Yellow European Stars" iga kohtumine kindlale teemale. Türgis oli selleks kultuuripärand. "Eesmärk on arendada ühtlasi õpilaste keele- ja suhtlemisoskust, koostöövalmidust, loomingulisust ja avardada silmaringi," lisas Mäe.

Õpilastele pakkus reis paraja elamuse. Majutusteenindust õppiva Kristi Orujärve sõnul kulus esimene päev reisimisele. Järgmisel hommikul tutvustasid projekti osalised kooli aulas oma koole ja osalesid grupimängudes, et omavahel tuttavaks saada. "Meie kool oli esitlusel meelega viimane, et neile jääks kõlama eesti laul "Koit"," rääkis Orujärv.

Reisi teisel päeval võeti ette väljasõit Istanbuli Euroopa-ossa. Juuksuriõpilase Kristjan Mooratsi sõnul andis Sultanahmeti väljak üksnes aimu, kui lummav on Istanbul tegelikult ning kui palju seal on salapära, kirge ja elu. "Istanbul on koht, kus kõik elab. Hagia Sophia, Sinine mošee ja Topkapi palee on kindlasti külastamist väärt. See ületas kõik ootused," kirjeldas Moorats.

"Perekond, kelle juures viibisin, sai mulle lähedaseks. Õhtuti olime koos, rääkisime juttu ja muidugi sai palju nalja! Tundsin end nagu kodus," kinnitas Moorats. Inimesed olid sõbralikud ja hoolivad.

Kolmandal päeval külastasid saarlased Taksimi väljakut, Istiklali tänavat, Galata torni, Bosporuse väina silda ja Neitsitorni. "Minu südame võitsid sõit Bosporuse väinal ja Neitsitorn eraldatud saarel," nentis kokaõpilane Kätriin Klee. "Vaated, mis sealt avanesid, olid võrratud."

"Ma ei osanud arvata, et Türgi pered on nii külalislahked," rääkis Klee kogu reisist ülivõrdes. Samuti sai ta reisil hea keelepraktika, sest elas peres, kus keegi inglise keelt eriti ei osanud. "Perepojad kasutasid vahepeal Google’i tõlke abi," rääkis ta. "See, kuidas nad pingutasid ja vaeva nägid, et minuga suhelda, tegi südame ülimalt soojaks."

Reisi viimane päev algas kohaliku kunsti töötoaga. Tähistada jõuti ka türgi sõbranna sünnipäeva, nautida kooli pika laua taga õpilaste endi valmistatud Türgi roogi, päev aga lõpetati türgikeelse karaoke ja tantsuõhtuga. "Istanbul ja Istanbuli inimesed jäävad meile alatiseks meelde," ütles majutusteeninduse õpilane Maria Kivi. "Nemad usuvad, et kõik, kes on nende ellu tulnud, on saadetud millegi tähtsa pärast."