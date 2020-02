Vene kelmid petsid saarlaselt välja 100 000 eurot

KEERULINE: Mis kõige kurvem: politseil pole uurija Priit Sepa sõnul aimugi, kui palju on ohvreid tegelikult. Paljud ei taha tunnistada, et nad on rumalusest petta saanud. Kuriteost teavitamist pärsib ka sageli kasutatav väljend, et rumalatelt tulebki raha ära võtta.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl