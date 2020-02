LUGEJA KÜSIB: Kas võib nõuda, et töötaja teataks õppepuhkusele jäämisest 14 päeva ette?

Tegime ettevõttes puhkuse ajakava. Paar töötajat märkis sinna ka õppepuhkuse. Tavaliselt oleme töötajad lubanud õppepuhkusele, kui neil vaja, ehk mingeid etteteatamise aegu me järginud pole. Nüüd oleme olukorras, kus meil on palju kevadel õppepuhkust kasutada soovijaid ja tuli juurde üks avaldus, kus inimene soovib ülehomsest õppepuhkusele jääda. Nii jääks meil kontor tühjaks. Kas võime nõuda, et ta teataks puhkusele jäämisest 14 päeva ette?