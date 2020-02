Koolid ja tugikeskus sõlmivad koostööleppe

Kahm lisas, et koolijuhtide väide, et need koolid, kellel olid varem tugispetsialistid olemas, on nüüd neist osaliselt või sootuks ilma jäänud, ei vasta tõele. “Hetkel ei ole ühtegi sellist haridusasutust, kus ei oleks ühtegi tugispetsialisti,” selgitas abivallavanem. Samas on tugikeskus rakendanud oma olemasolevat koosseisu neis haridusasutustes, kus seda kõige rohkem vajatakse.