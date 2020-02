Saaremaa aasta tegu on Rahu fondi käimalükkamine

Mullu asutatud MTÜ Vöimalus kaudu toetatakse Saaremaaga seotud kultuuri- ja sotsiaalprojekte 100 000 euroga aastas. Fondi asutaja Kristjan Rahu on Saarte Häälele öelnud, et selline summa on plaanis projektidele jagada vähemalt järgmised seitse aastat, kuid loodetavasti tuleb fondile rahastajaid juurde ja selle eluiga kujuneb oluliselt pikemaks.

Saaremaa aasta inimese tiitliga tunnustatud Ott Tänak on ise enda kohta öelnud, et tema trump on elukool. “Mingitel hetkedel see on tundunud väga karm, et see nii raskelt tulnud on, aga ma usun, et kuna ma olen täna piisavalt palju tuld näinud, siis igasugused väiksed asjad mind nii palju enam ei mõjuta.”