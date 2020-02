Vallad ja piirkonnad jagasid Eesti sünnipäeval tunnustusi

Samuti pälvisid tunnustuse ka Pihtla külaelu eestvedajad ja arendajad Katrin ja Aivar Kalle, MTÜ Pihtla Lapsed eestvedajad ja kohviku Nöges asutajad. Aivar Kalle on ka EELK Püha koguduse juhatuse liige.

PÖIDE

Pöide piirkonna aasta tegija ja tegu kuulutati välja 19. veebruaril Tornimäe rahvamajas. Aasta tegija tiitli pälvis Eesti jooksuüritustel auhindu võitnud Tornimäe põhikooli 9. klassi õpilane Lisett Alt. “Olin väga üllatunud ja muidugi tänulik, et minu saavutusi ja tegemisi on märgatud,” ütles Alt. Lisetti sõnul on aasta tegija tiitel talle väga tähtis. “See paneb mind kindlasti rohkemgi pingutama,” lausus ta. “Soovin näidata, et olen ikka väärt seda tiitlit kandma.”

Pöide piirkonna aasta tegu on Sitme lautrikoha renoveerimine. “MTÜ Sitme Ranna Selts on randa aastate kaupa aina paremaks teinud,” ütles Pöide osavallakogu esimees Õnne Sööt. “See on kena koht, kus saab paate veesata, supelda ja mõnusalt aega veeta.”

TORGU

Torgu piirkonnas tõsteti sel aastal esile Torgu Teataja toimetaja ja Lindmetsa külavanem Jana Lei ning Iide külavanem Luule Aadussoo. Torgu teenuskeskuse juhataja Mari Kübarsepa sõnul tunnustati Janat pikaajalise töö eest nii kohaliku ajalehe väljaandmisel kui ka tubliduse eest külavanema töös. Luule pälvis tunnustuse aga pikaaegse kultuuritöö eest ja juubeli puhul – Luule sai 75-aastaseks 24. veebruaril.

VALJALA

Valjala piirkonnas pälvisid tunnustuse raamatukogu juhataja Tiia Lätt, KÜ Veneetsia ja tantsurühma Viktooria juhendaja Ulvi Põldema. Osavallakogu esimehe Kaido Kaasiku sõnul on Tiia töötanud pikalt raamatukogu juhataja ning seega tunnustust kahtlemata väärt. Samamoodi on tunnustust väärt tantsurühma Viktooria juhendaja Ulvi Põldema.

Korteriühistu Veneetsia on aga väga kenasti korda teinud nii maja kui ka selle ümbruse. “Eraldi tiitleid meil pole väga, kuulutame tunnustamise tavaliselt välja, sinna esitatakse kandidaate ja osavallakogu otsustab, kes saab,” selgitas Kaasik.

SALME

Salme kaks aasta tegijat on seekord spordi vallast. Pikaaegse sporditegevuse edendamise eest Salme piirkonnas tunnustati Imbi Arget, kes on spordielu korraldanud pea terve elu – 25 aastat kehalise kasvatuse õpetajana ja 16 aastat piirkonna spordijuhina. Lisaks on ta aastaid tegutsenud Saksamaalt pärit probleemsetele lastele asenduskodu pakkuva projekti Tuletorn kasvataja ja juhendajana. Aktiivse sportliku tegevuse eest sai tunnustuse perekond Kruuser – Arvet ja Tiia koos laste Janari, Kristi ja Janikaga.

Salme osavallakogu esimehe Andrus Rauna sõnul tunnustavad nad juba 14. korda vabariigi aastapäeval Salmel neid oma inimesi, kelle üle ollakse Salmel uhked ja kes on teinud möödunud aastal või aastatel midagi silmapaistvat.

MUHU VALD

Muhu valla aasta teoks 2019 nimetati Annabel ja Aivar Rebase julge tegutsemine inimelude päästmisel ning Kai Hinnosaare, Gea Prometi, Piret Lemberi ja Triinu Traumanni korraldatud üritus “Eput päe. Ilu elab”.

Lisaks pidas vallavalitsus oma inimesi meeles kolme preemiaga. Kultuuripreemia sai koduloouurija ja kollektsionäär Rein Saksakulm, hariduspreemia Muhu põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Mati Rüütel ja spordipreemia Roland Maimre.

RUHNU VALD