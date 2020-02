Saarlased ummistasid vallavalitsuse prügiavaldustega

Senisest tublisti kõrgemate hindadega ja erinevalt varasest tervet Saaremaad hõlmav jäätmeveoperiood algab juba pühapäevast. Seega on selge, et kõikide avalduste lahendamist õigeks ajaks pole võimalik loota.

Bert Holm FOTO: Saaremaa vald

Jäätmevedajad Ragn-Sellsi ja Prügimeest on teavitatud, kes vabastust taotlemas on ning tühisõiduarvet ei tehta ajal, kui menetlus kestab. Nii kinnitas Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm.

Ta lisas, et vallavalitsuse jäätmete peaspetsialisti laual oli eilse seisuga 569 avaldust. Suuresti on see seotud sellega, et seni oli Saaremaal ligikaudu 4000 hoonestatud kinnistut, mis ei olnud korraldatud jäätmeveoga üldse seotud.

Ametnik koormatud

Kuna jäätmevedajad on nüüd hakanud uusi lepinguid välja saatma, hakkasid inimesed aru saama, et 1. märtsist olukord muutub ning prügivedu hakkab toimima ja tuleb sõlmida jäätmeveoleping või küsida vabastust.

Bert Holmi sõnul avastavad paljud kinnistuomanikud uue jäätmeveokorra alles siis, kui esimene tühisõidu arve tuleb. Seega vabastuste taotlemine lähiajal veel ei vähene.

Vallamajas tegeleb jäätmemajandusega vaid üksainus inimene, Katrin Koppel. Holmi sõnul on tema suure töökoormuse tõttu keskkonnaosakonnas lisaülesandeid antud teistele töötajatele ja kohapeal on abiks teenuskeskuste töötajad.

FOTO: Katrin Koppel

Jäätmeveost saab vabastuse juhul, kui kinnistul on küll hoone, kuid seal ei elata püsivalt või kinnistut ei kasutata. Töö on mahukas ja avalduste läbivaatamine võtab aega just seetõttu, et ametnik peab käima kohapeal veendumas, kas jäätmeveost vabastamiseks on alust.

"Meil ei ole õigust seaduses toodut optimeerima hakata," osutas Holm, et saadetud fotode abil või mingil muul moel avalduse õigsust kontrollida ei saa.

Ei saa usaldada

Kohalkäimine aitab avastada ka neid, kes tahavad vabastust alusetult. Korduvalt on kohapeal leitud kinnistult värske lõkkease poolpõlenud prügiga.

"Ühel korral kümnest proovitakse veiderdada," märkis Holm. See tähendab, et üheksal juhul kümnest on taotlus õigustatud.

Üle valla viimasel kuul toimunud jäätmeveo teemalistel infokoosolekutel on Holmi sõnul osalenud 600 inimest. Paikades, kus hind rohkem tõuseb, on peamiselt avaldatud pahameelt. Piirkondades, kus varem pole korraldatud jäätmevedu olnud, tuntakse huvi, mis saama hakkab ja kuidas uues olukorras käituda.

Neil, kellel varasemast kehtivad vabastused, jäävad need jõusse ka uue vedaja korral. Aastaringne vabastus antakse kolmeks aastaks, perioodiline selleks ajaks aastas, kui kinnistut ei kasutata.