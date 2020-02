Investorid pole kitsid džinnitootjale ja WOW keskusele raha andma

Keskust rajava Tulik Invest OÜ projektijuhi Karolina Libliku sõnul lisandus investoreid lühikese ajaga tublisti, eriti arvestades seda, et nad ei jõudnud eelnevalt reklaami teha, vaid otsustasid kampaania kohe käima lükata, kui mõte tekkis. "Mõtlesimegi, et tutvustame siis, kui kampaania juba üleval," märkis Liblik.

Ühisrahastusplatvorm Fundwise pole esimene, kelle abi keskuse rajajad kasutavad. Varem on nad teinud edukalt koostööd EstateGuruga, kus neil on lojaalsed investorid. EstateGuru puhul on tegu puhtalt ärilaenuga, Fundwise’i kaudu saab investor ka keskuse väikeosanikuks.