Kõljala POÜ rekonstrueerib Haeska maa-parandussüsteemi

Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et toetusega uuendatakse maaparanduskraave ja pestakse süsteemid läbi, et vesi hakkaks liikuma. Haeska soo maaparandussüsteem valmis umbes 50 aastat tagasi ning on praeguseks ära vajunud ja täis kasvanud. Seetõttu tekitab kevadine lumesulamisvesi rohumaadel üleujutusi. Ettevõttel asub Haeska soos ligemale 300 ha rohumaad. “Töö on kulukas, aga tahame, et maa oleks korras ja me saaksime seal loomadele sööta toota,” rääkis Post, kelle sõnul läheb töö lahti sel aastal.