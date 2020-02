Margus Muld pani 100-aastased saarlased filmi sisse

Kadi raadio "Keskpäeva" saates tõdes Muld, et on varemgi filme teinud, aga kui palju täpselt, ei suutnudki ta kokku lugeda. Kõige värskem film räägib sellest, kuidas on 100 aastat Eesti Vabariiki Saaremaal möödunud.

Tema sõnul saab filmist teada, kuidas mõni asi on Saaremaal tegelikult toimunud. "Ma ise arvan, et filmi suurim pluss on, et rääkisin enne Eesti riigi sünnipäeva 100-aastaste saarlastega, tegin intervjuu kolmega neist – Hilda Korõtko, Rosalie Nulli ja Andrei Lempuga," rääkis Muld. Praeguseks Hildat ja Andreid enam meie seas pole.