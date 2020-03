Jooksjad valisid kolme päeva jooksu Eesti parimaks

“See on ikka väga-väga suur tunnustus ja väga meeldiv üllatus,” ütles jooksu üks peakorraldajaid Tõnu Vaher, lisades, et see kõik tuli tema jaoks nii järsku ja tegelikult pole see talle veel kohale jõudnud.

Varem on kolme päeva jooks keskmiste (kuni 1000 osalejat) võistluste arvestuses saanud 1., 2. ja 3. koha. Eelmisel aastal ületati aga tuhande osavõtja piir ja sellega tõusti suuremate võistluste gruppi.

“Selline au on tulnud tänu meie suurepärastele abilistele. Tunnustus on küll võimas, aga samas ei taha keegi tasemes järele anda ning see paneb pinge peale, et seda jooksuvõistlust ka edaspidi väga hästi korraldada,” tunnistas Tõnu Vaher, kelle hinnangul on jätkuvalt ruumi edasi areneda.

“Eks me nägime ise vigu küll ja paljud vead on sellised, mida jooksjad võib-olla ei näegi. Kindlasti tahame pikematel distantsidel panna juurde ühe joogipunkti ning veteranid saavad juurde ühe vanuseklassi – naised 60.”