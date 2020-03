Kas Ragn-Sells omavolitseb või vallaametnikud hämavad?

Aga oh üllatust! Läinud aasta novembrikuu algul sai meie korteriühistu Vallimaa 21 Ragn-Sellsilt arve, millel kirjas ka teenus: konteinerivälise lahtise prügi koristamine. Selgituseks saadeti foto, millelt on väga selgesti näha, et mingit konteinerivälist prügi polnud, järelikult ei saanud seda ka koristada. See pisiasi ei seganud mitte üks raas Ragn-Sellsil oma seisukohale jäämist. Edasine vaidlus prügifirmaga osutus mõttetuks – korteriühistu argumendid neid ei huvitanud, neid huvitas ainult raha.

KOMMENTAAR: Konteiner oli üle täitunud

Bert Holm FOTO: Saaremaa vald

“Kui mahuti oli lihtsalt üle täitunud, siis oleks olnud korrektne vormistada lisatasu nõue ületäitunud konteineri tühjendamise eest,” leiab Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm.

Ragn-Sells kirjeldatud olukorras ilmselt otseselt ei omavolitse ja vallaametnikud ei ole ka hämanud. Pigem on antud juhul küsimus tavapärasele konteineri tühjendusarvele lisandunud tasu selgituse sõnastuses.

Pöörduja edastatud ja ilmselt prügiauto juhi tehtud foto põhjal on näha, et olmejäätmete konteiner on üle täitunud ehk sellel on kuhi peal. Vastavalt valla ja vedaja vahel sõlmitud prügiveoteenuse hankelepingule on vedajal õigus nõuda 1,5-kordset teenustasu, kui mahuti on üle täitunud. Seda juhul, kui vastav olukord on digifotoga tõendatud. Sama hankelepingu järgi on vedajal õigus jätta koristamata mahutivälised jäätmed, mis on pakendamata või ei asu jäätmemahuti vahetus läheduses, või rakendada nende koristamisel oma hinnakirja kokkuleppel jäätmevaldajaga.

Kui antud olukorras vedelesid jäätmed algselt maas ja sellest on ka foto, vastab tühjenduse eest küsitav lisatasu konteinerivälise lahtise prügi koristamise kirjeldusele. Kui aga jäätmevedaja lahtist prügi konteineri ümbert kokku korjama ei pidanud ja mahuti oli lihtsalt üle täitunud, siis oleks olnud korrektne vormistada lisatasu nõue ületäitunud konteineri tühjendamise eest ja küsida 1,5-kordset teenustasu.

Mõlemal juhul on tegu olukorraga, kus vedajal on õigus kliendilt lisatasu küsida. Muud juhtumid, mille korral on vedajal õigus kliendilt lisatasu nõuda, on samuti kirjeldatud hankelepingu punktis 11.8. Kõik vedajate ja valla vahel sõlmitud hankelepingud on leitavad Saaremaa valla kodulehelt.