Vallavõim tõrjub prügikriitikat

Kodanikud märkisid õiguskantslerile saadetud avalduses, et osa Kuressaare elanikest ei ole rahul jäätmeveo korraldusega ja leiavad, et vald on survestanud elanikke leppima vedajaga kokku tingimustes, mis ei ole nende huvides.

Prügifirmale vaidluste lahendamisel abi osutamise kohta selgitas vallavalitsus, et selline sõnastus hankelepingus tuleneb eelkõige asjaolust, et leping reguleerib suhteid kontsessiooni andja ja kontsessionääri vahel. Senise praktika kohaselt on jäätmevaldaja ja kontsessionääri vahel vaidlusi olnud peamiselt jäätmevaldaja vara (jäätmemahuti) kahjustamise tõttu selle tühjendamise käigus. Nimetatud vaidlusi on valla kinnitusel lahendatud mõistlikke ja mõlemat poolt rahuldavaid kompromisslahendusi välja pakkudes.