KOP pakub taas saarlastele rahasüsti

Läinud aastal said KOP-i kevadvooru esimesest meetmest toetust 11 ja teisest meetmest 12 mittetulundusühingut. Raha anti näiteks Nasva lestakohvikute, Lümanda laste pilliõppepäevade ja diabeedikonverentsi korraldamiseks. Toetust said ka MTÜ Leisi Vabatahtlik Päästekomando, kelle eesmärk oli soetada päästedroon, ja MTÜ Kõinastu Külaselts Kõinastu laiule infostendide paigaldamiseks. Sügisvoorust sai rahalist tuge MTÜ Sõrve Värav, kes kasutas raha selleks, et hoida Sõrve Värava Maja talvel soe.

Veel on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ja külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.

KOP-ist on palju abi

Liikumispuudega inimesi abistav MTÜ Saare Maakonna Invaühing on KOP-ist saanud toetust kokku neljal korral. Ühingu juhatuse liige Ingrid Põldemaa ütles, et tänu nendele rahasüstidele on ühing teinud uuendustöid oma Kuressaares Suur-Sadama tänaval asuvas kogukonnakodus. “Me oleme toetust saanud mitmel korral kogukonna kooskäimise koha jaoks ja ühingu isemajandamise parendamisks”, rääkis Põldemaa. "Kohaliku omaalgatuse programmi abil oleme aastate jooksul uuendanud elektrisüsteemi, remontinud köögipõranda, soetanud uue köögimööbli ja esitlustehnika ning taastanud pliidi. Toetuste ja liikmete abil on maja muutunud aktiivseks kooskäimise kohaks ning kohaliku kogukonna koduks."

Pole imestada – 1900. aastal püstipandud maja tahab ikka siit-sealt kõpitsemist saada ja nii on Põldemaa sõnul vanas majas veel nii mõndagi, mis vajab nokitsemist ja paraku ka raha. "Praegu on meil veel eesmärgiks saada kööki korralik ventilatsioonisüsteem. Kui kevadvooruks projekti kirjutame, siis just selleks, et kööki saaks laiemalt kasutada ja see oleks korralikult ventileeritud," selgitas invaühingu juhatuse liige. Samuti on ühingul seoses 30. tegevusaasta täitumisega soov koondada nii trükis kui ka jutuõhtute käigus kokku oma maja ajalugu ning seda kõigi huvilistega jagada.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodustada rohkem kui poole.

Väikesed muudatused

Varasemaga võrreldes on programmi veidi muudetud. Suurim muudatus on maksimaalse toetussumma suurus. Meetmes 1 on esitatud projekti maksimaalne toetussumma 2500 eurot ja meetmes 2 on maksimaalne toetussumma 4000 eurot. Minimaalne omafinantseeringu määr on jätkuvalt 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad tugevdada kogukonna identiteeti, ning tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ning ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.